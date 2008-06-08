Ющенко написав лист Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд розробити та затвердити комплексний план заходів з ліквідації наслідків аварії на шахті імені Карла Маркса ДП «Орджонікідзевугілля».

Як повідомляє прес-служба Президента, у листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО глава держави просить виділити кошти для надання матеріальної допомоги родинам загиблих шахтарів, громадянам, які потерпіли внаслідок аварії; розробити та затвердити комплексний план заходів з ліквідації наслідків аварії на шахті імені Карла Маркса ДП «Орджонікідзевугілля»; за результатами розслідування причин аварії вжити передбачених законом заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Голову Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА Президент просить мобілізувати усі необхідні матеріальні і фінансові ресурси та вжити невідкладних організаційних заходів щодо надання необхідної допомоги сім`ям загиблих шахтарів та потерпілим внаслідок аварії.

Президент України висловлює глибоке співчуття сім`ям загиблих гірників та потерпілих внаслідок аварії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, близько 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух.

За словами першого віце-прем`єра, керівника урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті Олександра ТУРЧИНОВА, у момент вибуху у шахті перебувало 37 гірників, які проводили ремонтні роботи з підвищення умов безпеки роботи в шахті у зв`язку з відповідним розпорядженням Держпромнагляду.

За словами першого віце-прем`єра, в результаті вибуху постраждали троє осіб, які перебували в наземних спорудах шахти. Вони госпіталізовані до медичних установ. О.ТУРЧИНОВ повідомив також, що поки що відсутня інформація про 37 гірників, які були під землею.