На Яценюка натиснули, щоб він зачитав заяви "вихідців" з коаліції?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК порушив Конституцію і регламент роботи ВР, коли озвучив заяви народних депутатів Ігоря РИБАКОВА і Юрія БУТА про вихід із коаліції.

Таку думку висловив УНІАН директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА, коментуючи можливість переформатування коаліції.

«Очевидно, на Арсенія ЯЦЕНЮКА напередодні дуже сильно натиснули, після чого він зважився на безпрецедентний крок – оголошення заяв депутатів про вихід із коаліції. Чинне законодавство не передбачає такого правового поняття як вихід із коаліції окремих народних депутатів, оскільки вони не є суб`єктами формування коаліції. Голова Верховної Ради особисто з трибуни міг зачитати лише заяви про вихід цих депутатів з фракцій, які в свою чергу формують коаліцію», – заявив директор АМС.

На думку В.БАЛИ, заявам депутатів необхідно в першу чергу дати юридичну оцінку, а потім розцінювати в політичній площині.

«З юридичної точки зору, заяви БУТА і РИБАКОВА не мають зовсім ніяких наслідків, окрім як логічного виходу їх із фракцій, введення в дію норми імперативного мандата і подальшої заміни їх іншими персоналіями. А якщо давати цьому вчинку політичну оцінку, то варто однозначно констатувати спробу тиску зовнішніх сил на діяльність коаліції і уряду», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Ю.БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід із коаліції.