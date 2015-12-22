У Росії прихильник "Правого сектора" отримав умовний термін за картинки в соцмережі

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Забайкальського краю.

Як зазначає відомство, в січні 2015 року підсудний цілеспрямовано створив на сайті однієї з соціальних мереж тематичну групу і на своїй сторінці, до якої був доступ необмеженої кількості користувачів, розмістив зображення і підпис до нього, які містять образи за національною ознакою щодо етнічних росіян. Такі дії були кваліфіковані правоохоронцями як спрямовані на збудження ненависті і ворожнечі відносно групи осіб за ознаками національності (ч. 1 ст. 282 Кримінального кодексу РФ).

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У лютому він розмістив на своїй сторінці стилізоване зображення збройного конфлікту і напис, що "закликають до насильницьких дій стосовно всіх, хто схвалює приєднання Криму до Росії", що було кваліфіковано за ч. 2 ст. 281.1 КК РФ як дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності РФ.

"Державне обвинувачення представило суду докази причетності підсудного до названих злочинів. Встановлено, що підсудний на момент скоєння злочинних діянь був активним прихильником націоналістичної ідеології і поділяв погляди екстремістської організації "Правий сектор", забороненої в Російській Федерації", - наголошується в повідомленні.

Суд з урахуванням думки державного обвинувача, який вказав на вчинення підсудним злочинів у неповнолітньому віці, за їх сукупністю засудив Олексія З. до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців умовно з випробувальним терміном в 2 роки 6 місяців, з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права займати посади державної і муніципальної служби строком на 1 рік.