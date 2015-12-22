Набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії
11:33, 22 грудня 2015Політика
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Рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії до 31 липня 2016 року сьогодні опубліковане в Офіційному журналі ЄС.
Відповідне рішення у п'ятницю було також схвалено послами країн ЄС письмовою процедурою / investigator.org.ua
У документі зазначається, що відповідне рішення набуває чинності від моменту публікації.
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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Рішення було затверджено у письмовій формі.
18 грудня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER)погодився продовжити санкції проти Росії.
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