Набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії

У документі зазначається, що відповідне рішення набуває чинності від моменту публікації.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Рішення було затверджено у письмовій формі.

18 грудня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER)погодився продовжити санкції проти Росії.