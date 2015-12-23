Порошенко ветував закон про роздержавлення ЗМІ

Про це йдеться на сайті парламенту.

У Порошенка до закону знайшлися зауваження, які він виклав у відповідному поясненні.

Так, "закон не може бути підписаний через те, що…не передбачає зобов'язання реформованих державних і комунальних друкованих ЗМІ щодо збереження мови видання".

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"За такого підходу є ризик зменшення кількості видань державною мовою. В умовах інформаційної агресії питання захисту мовно-інформаційного простору України набуває особливого значення… У зв'язку з цим пропоную пункт 2 частини першої статті 3, частину четверту статті 5, статтю 7 після слів "цільового призначення" доповнити словами "мови видання ", - йдеться у поясненні.

Президент також запропонував додати до закону норму про те, що питання оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційних документів, у тому числі Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, цим законом не регулюються.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ 24 листопада.