Міноборони підтверджує звільнення командувача Сухопутних військ Пушнякова
13:14, 24 грудня 2015Політика
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Міністерство оборони заявляє, що командувач Сухопутних військ Анатолій Пушняков дійсно подав рапорт про звільнення, а міністр Степан Полторак його задовільнив.
Міноборони підтверджує звільнення Пушнякова / mil.gov.ua
Відомство повідомляє, що на ім’я міністра Степана Полторака надійшов рапорт від Пушнякова щодо звільнення його з лав Збройних сил.
"Міністром було прийнято позитивне рішення по суті рапорту. Наразі готуються документи щодо звільнення генерала Пушнякова встановленим порядком.
Анатолій Пушняков проходить військово-лікарську комісію", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, про звільнення Пушнякова сьогодні заявив народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, хоча пізніше ЗМІ повідомили, що керівник прес-служби Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов спростував цю інформацію.
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