Міноборони підтверджує звільнення командувача Сухопутних військ Пушнякова

Відомство повідомляє, що на ім’я міністра Степана Полторака надійшов рапорт від Пушнякова щодо звільнення його з лав Збройних сил.

"Міністром було прийнято позитивне рішення по суті рапорту. Наразі готуються документи щодо звільнення генерала Пушнякова встановленим порядком.

Анатолій Пушняков проходить військово-лікарську комісію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, про звільнення Пушнякова сьогодні заявив народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, хоча пізніше ЗМІ повідомили, що керівник прес-служби Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов спростував цю інформацію.