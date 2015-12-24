Генштаб спростовує звільнення командувача Сухопутних військ
13:00, 24 грудня 2015Політика
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Генеральний штаб Збройних сил спростовує звільнення командувача Сухопутних військ ЗСУ Анатолія Пушнякова.
У Генштабі кажуть, що Пушнякова не звільнили / ТСН
Як повідомив ЛІГА.net прес-офіцер Генштабу Владислав Селезньов, насправді ситуація є "з точністю до навпаки".
"Пушняков на місці, служить. Коментарів з цього приводу ми поки не даємо, він служить і знаходиться на своєму місці", - сказав він.
Селезньов додав, що найближчим часом прес-служба ГШ зробить офіційну заяву з цього инфоповоду.
Нагадаємо, народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв сьогодні заявив, що Пушняков звільнений.
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