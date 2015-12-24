Командувач Сухопутних сил Пушняков звільнений - нардеп

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Вітаю Збройні сили України зі звільненням командувача Сухопутних сил Пушнякова. Люстрації цього пана ми домагалися більше року. Шана усім, хто допоміг його хоча б відставці", - написав він.

За словами Соболєва, у питанні Пушнякова йдеться не лише про виконання закону про очищення влади.

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"Дєд Мопєд", як називають Пушнякова у військах, несе пряму відповідальність за всі котли, в яких Україна втратила сотні своїх героїв", - написав він.

"Усім, хто запитує, "А чому на пенсію?", "А коли сяде?", "А чи буде спецконфіскація?". Це станеться, коли в Україні з'являться справжній верховний головнокомандувач і справжній генпрокурор", - підкреслив також депутат.

Пушняков був призначений командувачем Сухопутних сил указом президента Петра Порошенка від 6 травня 2014 року.