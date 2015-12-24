Росія спекулює у питанні виборів на Донбасі - Кучма

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма, передає "Радіо Свобода".

"Це одна з головних проблем, з якою ми ніяк не можемо досягти домовленості…Так сталося, що в Мінських домовленостях не розставлені пріоритети, і Росія сьогодні на цьому спекулює. Адже спочатку записано провести вибори, а потім вивести війська. Але, які вибори, якщо там перебувають незаконні збройні формування?", – сказав Кучма.

Читайте такожУ Кучми розповіли про головний підсумок роботи контактної групи в 2015 році

Він нагадав, що позиція української сторони полягає у проведенні цих виборів винятково за українським законодавством та відповідно до норм і стандартів ОБСЄ.

"Якщо не будуть виведені війська, незаконні збройні формування, якщо не буде повернуто наш кордон, то про які вибори можна говорити?", – додав Кучма.

Раніше спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі із урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляв, що на зустрічі робочої підгрупи з політичних питань контактної групи суттєвого поступу щодо проведення виборів на Донбасі досягти поки що не вдалося.