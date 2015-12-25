"Самопоміч" сьогодні не підтримуватиме проект держбюджету - Бабак
04:03, 25 грудня 2015Політика
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Фракція "Самопоміч" не підтримуватиме сьогодні проект держбюджету на 2016 рік.
фото: УНІАН
Про це заявила народний депутат Альона Бабак у сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.
"Об'єднання "Самопоміч" не може проголосувати за це й бюджет", - сказала депутат і додала, що вони мають вивчити доопрацьований проект бюджету у понеділок або вівторок.
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Натомість, сьогодні, "в таких умовах", вони не готові підтримати цей документ, зазначила парламентар.
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Верховна Рада України планує ухвалити проект державного бюджету на 2016 рік.
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