Заручників Катеринчука визволяли з міліцією і пожежними

Заручників Катеринчука - депутатів Київради від однойменного блоку - з кабінету муніципалітету, в якому їх замкнули, визволяли з міліцією і пожежними. Про це заявив мер Києва Леонід Черновецький, пише Українська правда.

"Хочу попередити, що у нас є дикий випадок, коли депутат Верховної Ради, це блок Катеринчука, у своєму приміщенні закрив своїх депутатів, - заявив мер присутнім в залі депутатам. - Там зараз працює міліція. Ну, щось вони там не домовилися і ніяк не можуть з цього приміщення вийти", - повідомив Черновецкий.

"Це новела, я вважаю, що вона буде оцінена", - сказав мер, додавши: "Там зараз знаходиться міліція і пожежники, і всі хті завгодно". На прохання Черновецького в засіданні була оголошена перерва до з`ясування обставин "акції звільнення".

"Оскільки це дикий випадок і в політичній практиці такого ще не було, я бажаю їм вибратися з приміщення живими і здоровими, і сподіваюся, що їх ніхто не б`є і нічого не робить ", - сказав мер.

Разом з тим він не дав слова представниці БЮТ Тетяні Мелеховій, яка хотіла виступити.