Вивезення турків-месхетинців з Донбасу не пов'язане з загостренням відносин з РФ - посол Туреччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у міжнародному аеропорту «Харків», звідки сьогодні вирушають два літаки з турками-месхетинцями.

«Ні, це ніяк не пов'язано. За два роки своєї служби тут я дізнався про проблеми цього народу, але найбільший фактор - це бойові зіткнення в районі Слов'янська. Рішення уряду (про переселення - УНІАН) було прийнято в квітні», - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Туреччина почала вивезення турків-месхетинців, які проживали на території Донбасу.

За розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, 3 тисячі месхетинських турків, які відчули на собі негативний вплив військового конфлікту на Донбасі, будуть переселені до Туреччини. Для переселенців виділять 33 житлові одиниці в Карсі, а інші будуть розміщені в провінції Ерзінджан.