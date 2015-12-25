Вивезення турків-месхетинців з Донбасу не пов'язане з загостренням відносин з РФ - посол Туреччини
Посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель запевняє, що вивезення турків-месхетинців з Донбасу до Туреччини ніяк не пов'язане з загостренням політичних відносин Туреччини та Росії останнім часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у міжнародному аеропорту «Харків», звідки сьогодні вирушають два літаки з турками-месхетинцями.
«Ні, це ніяк не пов'язано. За два роки своєї служби тут я дізнався про проблеми цього народу, але найбільший фактор - це бойові зіткнення в районі Слов'янська. Рішення уряду (про переселення - УНІАН) було прийнято в квітні», - підкреслив він.
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Як повідомляв УНІАН, Туреччина почала вивезення турків-месхетинців, які проживали на території Донбасу.
За розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, 3 тисячі месхетинських турків, які відчули на собі негативний вплив військового конфлікту на Донбасі, будуть переселені до Туреччини. Для переселенців виділять 33 житлові одиниці в Карсі, а інші будуть розміщені в провінції Ерзінджан.