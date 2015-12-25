Запорізька міськрада не захотіла визнавати Росію агресором

Депутати відмовилися обговорювати це питання, передає місцевий сайт ZаБор.

Пропозицію про те, щоб міськрада проголосувала за те, що Росія - агресор, а "ДНР" і "ЛНР" – терористи, внесла партія УКРОП.

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"За внесення цього питання на проголосували 29 осіб, а утрималися – 31. У підсумку до порядку денного пропозицію не включили", - йдеться у повідомленні.

"Це все, що потрібно знати про органи влади і місцевого самоврядування в нашій прифронтовій області", - написав депутат Запорізької облради від партії УКРОП Ярослав Грішин.

На сесії міської ради депутат фракції КРІП атошник Олег Коломоєць вніс проект рішення про визнання країною - агресс... Опубліковано Yaroslav Gryshyn25 грудня 2015 р.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив про те, що рішення варто доопрацювати і винести його на другій сесії.