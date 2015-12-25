Запорізька міськрада не захотіла визнавати Росію агресором
На першій сесії міської ради Запоріжжя депутати не захотіли визнавати Росію агресором, а "ЛНР" і "ДНР" - терористичними організаціями.
Депутати відмовилися обговорювати це питання, передає місцевий сайт ZаБор.
Пропозицію про те, щоб міськрада проголосувала за те, що Росія - агресор, а "ДНР" і "ЛНР" – терористи, внесла партія УКРОП.
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"За внесення цього питання на проголосували 29 осіб, а утрималися – 31. У підсумку до порядку денного пропозицію не включили", - йдеться у повідомленні.
"Це все, що потрібно знати про органи влади і місцевого самоврядування в нашій прифронтовій області", - написав депутат Запорізької облради від партії УКРОП Ярослав Грішин.
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