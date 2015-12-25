Путін заявив, що Бібліотека української літератури в Москві "не повинна бути втрачена ні в якому разі"

"...Звичайно ми повинні зберегти (Бібліотеку української літератури - УНІАН). Ось на це ось точно звернути увагу. Адже українці в Росії — третя за чисельністю титульна нація", — підкреслив Путін, повідомляє РИА Новости.

Крім цього, Володимир Путін пообіцяв з'ясувати ситуацію з директором Бібліотеки української літератури в Москві Наталією Шаріною, щодо якої було порушено кримінальну справу про екстремізм. "Перший раз чую з приводу затримання і домашнього арешту, просто навіть не можу коментувати, тому що не знаю, про що йдеться", - сказав Володимир Путін на засіданні президентської ради з культури і мистецтва.

Як повідомляв УНІАН, на підставі підкинутої книги 30 жовтня була відправлена під домашній арешт строком на 2 місяці директор Бібліотеки української літератури в Москві Наталія Шаріна.

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28 жовтня в Москві була заблокована ОМОН Бібліотека української літератури.

Директор бібліотеки наталія Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книг. Серед них видання про Голодомор 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, яка складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шаріної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА з спецзбереження, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів.

За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал "Барвінок", оскільки там "побачили прапор "Правого сектора".