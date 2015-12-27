Суддя вирішив розглядати справу Корбана у закритому режимі

Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус ухвалив розгляд зміни запобіжного заходу лідеру партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану у закритому режимі без розгляду клопотання сторони захисту про відвід судді.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зачитування суддею ухвали увесь зал кричав судді "Ганьба!". Читайте такожЗасідання щодо зміни запобіжного заходу Корбану (наживо)

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