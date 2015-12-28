Корбан пояснив, що він відмовився від адвокатів тільки на час розгляду відводу судді Чауса

Як передає кореспондент УНІАН, після відмови судді Оксани Бірси задовольнити заяву про відвід судді Чаусу, той заявив про продовження судового засідання.

Суддя Чаус звернувся до Корбана і спитав, чи він відмовився від своїх адвокатів в усьому судовому провадженні, чи тільки на час розгляду відводу.

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Корбан заявив, що тільки на час розгляду заяви про відвід судді Чаусу.

Сторона захисту знову почала заявляти про відвід судді Чаусу.

Адвокат Олексій Шевчук вимагає знову встановити суб'єктний склад учасників судового засідання.

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