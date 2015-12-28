Коллектив "Житомирських ласощів" просить захисту у Авакова

Про це йдеться в листі трудового колективу ЗАТ "Житомирські ласощі" до голови МВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори звернення констатують, що, незважаючи на рішення Вищого адміністративного суду України, який довів, що всі дії Ігоря Бойка та його поплічників з числа посадових осіб ряду державних органів є незаконними, а єдиним законним власником фабрики є іноземний інвестор "Дельта Кепітал С. А." і акціонери - працівники фабрики, навколо підприємства продовжуються незаконні дії.

"На сьогодні Бойко перетворив фабрику у фортецю, з колючим дротом по периметру, з завареними сталевими аркушами вікнами, з підняттям на дах тягарів, з блокуванням в'їздів - виїздів, з цілодобовою охороною. На території фабрики знаходяться невідомі озброєні особи", - йдеться в листі.

Трудовий колектив фабрики також звинувачує Бойка в різних маніпуляціях і підвищенні градусу соціальної напруженості.

Акціонери і працівники фабрики просять главу МВС Арсена Авакова втрутитися в ситуацію, "стати на бік закону, справедливості, встановити особи озброєних осіб і забезпечити доступ трудового колективу та законних власників на свої робочі місця".