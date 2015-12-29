Посол Швеції назвав боротьбу з корупцією в Україні "найбільшим розчаруванням"
Посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат назвав боротьбу з корупцією "найбільшим розчаруванням".
Про це він заявив в ефірі 5 каналу.
"Ми повинні бути чесними і визнати, що боротьба з корупцією за останні два роки - це найбільше розчарування в сфері реформ в Україні. Більшість шведських компаній не помітили суттєвих змін у проблемі корупції", - заявив дипломат.
Також Фон Бекерат відзначив успіхи.
"Ми побачили досить важливі результати, такі як реформи в енергетичній сфері - хворе, але важливе рішення зменшити субсидії на газ, досягнення у сфері децентралізації та дерегуляції. Ми побачили дуже важливі успіхи в стабілізації української гривні. У банківській сфері третину установ вийшла з ринку", - зазначив посол.
Фон Бекерат закликав Київ прискорити реформи і створити таку систему правосуддя, в яку "будуть вірити самі українці".
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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко заявив, що незадоволений результатами боротьби з корупцією.
Порошенко підкреслив, що з перших днів наступного року прості українці повинні відчути ці результати. «Ми повинні довести, що система, яку ми так дбайливо створювали весь 2015-й рік, нарешті, працює для України і здатна приносити хороший результат», – заявив Порошенко.