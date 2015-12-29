В УКРОПі подякували Генпрокуратурі за підтримку Корбана

Зокрема, в заяві партії зазначається, що під час брифінгу представники ГПУ заявили, що "у найважчі для країни дні оборони від російсько-терористичної агресії Геннадій Корбан разом із соратниками вів системну роботу з недопущення реалізації постмайданною владою старих корупційних схем та ліквідації економічної бази екс-регіоналів – лідерів сепаратизму Дніпропетровщини".

Водночас у партії сподіваються, що "попри цілком зрозуміле щире бажання чесних працівників ГПУ допомогти Геннадію Корбану, надалі вони не будуть використовувати для цього фальшиві документи та аудіозаписи".

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"УКРОП також висловлює подяку представникам ГПУ за ідейну підтримку головних програмних цілей та завдань партії, зокрема забезпечення високого рівня заробітних плат для працівників правоохоронної та судової системи України з метою знищення базових чинників, які змушують нових правоохоронців вдаватись до старих корупційних практик", – сказано в заяві.

В УКРОПі переконані, що «подальше неупереджене та незалежне розслідування так званої «справи Корбана» беззаперечно доведе сфальшованість цього політичного переслідування, встановить його замовників, виконавців та їхні справжні мотиви».

«Ми з нетерпінням чекаємо на нові, але справжні підтвердження патріотичної та прозорої діяльності Геннадія Корбана як під час його роботи на державній посаді, так і як громадського діяча – одного з організаторів волонтерського руху та політика, голови політичної ради опозиційної партії», – наголошується в заяві.

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У партії також подякували представникам ГПУ «за професійну підтримку діяльності Геннадія Корбана під час перебування на посаді заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації» та привітали з прийдешніми святами, побажавши провести 2016 рік зі спокійною совістю.