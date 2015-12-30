Порошенко доручив провести люстраційну перевірку щодо ряду призначених ним посадовців

Про це йдеться в розпорядженні №821/2015-рп від 29 грудня 2015 року, опублікованому на сайті глави держави.

"Провести з 15 червня 2016 року перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо таких посадових і службових осіб, які займають посади, призначення на які та звільнення з яких здійснюється Президентом України", - повідомляється в документі.

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Зокрема, йдеться про перевірку прес-секретаря президента; помічників, уповноважених, радників президента; постійного представника президента в Автономній Республіці Крим та його заступників; керівника секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради; голови Національної служби посередництва і примирення.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснює намагання скасувати закон про люстрацію наслідком «косметичних ремонтів» судової системи. Зокрема Яценюк підкреслив, що Конституційний суд прагне скасувати закон про люстрацію, «тому що ті, хто підтримували режим Януковича, хочуть повернутися назад».