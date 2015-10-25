Яценюк: намагання скасувати закон про люстрацію є наслідком "косметичних ремонтів" судової системи

Про це прем’єр у сказав «10 хвилинах», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Він нагадав, що відповідно до закону про люстрацію, в Україні звільнено 785 високопосадовців. Ще понад тисяча високопосадовців, які підпадали під дію цього закону, звільнилися за власним бажанням.

«Це була основна вимога українського народу на Майдані – замінити владу», - підкреслив Яценюк.

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Водночас, підкреслив він, Конституційний Суд прагне скасувати закон про люстрацію, «тому що ті, хто підтримували режим Януковича, хочуть повернутися назад».

«Вони (Конституційний Суд) хочуть скасувати цей закон, адже саме відповідно до цього закону кожен суддя Конституційного Суду, який разом із Януковичем узурпував владу і знищував українську Конституцію, - підлягає обов’язковому звільненню». – підкресли він, зазначивши, що таких суддів КС було вісім.

«Повернення до старих правил і в минуле не буде. Ми будемо рухатись тільки вперед, далі проводити реформи і будувати наше спільне майбутнє», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, КС 16 квітня почав розгляд справи про конституційність окремих положень Закону "Про очищення влади", однак того ж дня відклав процес.

З поданнями до КС звернулися Верховний суд України (направив два подання) і 47 народних депутатів. Усі три подання об'єднано в одне конституційне провадження. У поданнях не міститься клопотання щодо скасування Закону «Про очищення влади» як неконституційного в цілому, а йдеться про необхідність перевірки на відповідність Конституції України лише його окремих положень.

23 жовтня Соболєв вніс до КС клопотання про відвід сімох суддів від розгляду справи щодо конституційності ряду положень закону про люстрацію. У клопотанні наголошується, що мають бути відведені семеро суддів КС, - голова суду Баулін, а також Василь Бринцев, Сергій Вдовіченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець, Олег Сергейчук, Наталя Шаптала.

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За словами Соболєва, ці семеро суддів ухвалювати рішення, що призвели до узурпації влади екс-президентом Віктором Януковичем, і тому не мають права розглядати справу щодо конституційності закону про люстрацію.

Того ж дня, 23 жовтня, КС оголосив безстрокову перерву для вивчення клопотання про відвід 7 суддів у справі про конституційність закону про люстрацію.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.