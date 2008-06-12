Довгий закликає депутатів не бути в опозиції до каналізації

Депутати Київради не мають права бути в опозиції до киян, заявляє секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ.

Як заявив він в ефірі "5 каналу", нова філософія роботи Київради 6-го скликання - забути про політику і почати працювати над вирішенням господарських проблем.

«Позачергові вибори у столиці продемонстрували ставлення киян до порожньої балаканини і політизації господарського органу, яким є Київрада. Ми побачили, що політичні сили, які справді працюють і пропонують реальний спосіб вирішення конкретних проблем, отримали найбільшу підтримку», - наголосив О.ДОВГИЙ.

«Затори на дорогах, будівництво сміттєспалювального заводу, розвиток житлово-комунального господарства – саме цими питаннями повинні займатися Київрада і КМДА, - зауважив О.ДОВГИЙ. - Я би просив усіх депутатів, які зараз з великим задоволенням витрачають час на політичні заяви і з’ясування стосунків, відмовитися від політики і зрозуміти, що від кожного з них, незалежно від партійної приналежності, кияни чекають на вирішення господарських проблем. Чим швидше ми почнемо ефективно працювати в сесійній залі, в комітетах, тим швидше ми отримаємо вирішення цих проблем».

«Ми не маємо права бути в опозиції до киян, не можна бути в опозиції до каналізації, будівництва доріг чи мостів», - підкреслив секретар Київради.

«Я неодноразово наголошував, що буду першим, хто відмовиться від слів «більшість» і «опозиція». Політики в стінах господарського органу, яким є Київрада, більше не буде, - переконаний О.ДОВГИЙ. - Першим символічним кроком до цього буде демонтаж захисного скла в сесійній залі Київради».