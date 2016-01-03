Україна очікує на фінальне рішення ЄС про надання безвізового режиму - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у "10 хвилинах".

Голова уряду наголосив, що минулого року Європейська комісія "чітко засвідчила, що Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом". "Ми очікуємо на фінальне рішення ЄС щодо надання безвізового режиму для громадян України, тому що ми є учасниками одного великого європейського простору. Ми поділяємо ті самі цінності. Ми поділяємо ті самі принципи. Ми поважаємо права і свободи людини і громадянина. Ми керуємось виключно принципом верховенства права", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що впроваджено низку програм із ЄС, в тому числі для українських науковців, культурного середовища, програми доступу до європейських ресурсів: "Це програма "Креативна Європа" та програма "Горизонт-2020", де українські митці та науковці можуть отримати з Європейського Союзу фінансові ресурси для розвитку своїх галузей, для розвитку кожної свідомої української особистості".

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Найкращий взірець європейської інтеграції для України, на переконання голови уряду, – "це сусідня і братня Польща". "14 років Польща проводила складні реформи. Такі самі реформи, як ми провели за останніх 22 місяці. І внаслідок цих реформ Польща не просто стала членом Європейського Союзу, а одним із найсильніших членів ЄС з розвинутою економікою", - сказав прем’єр.

"Це наш шлях. І ми пройдемо цей шлях", - наголосив він.

"Ще дуже багато роботи попереду. Складної, але правильної роботи, для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Для того, щоби наші громадяни почували себе як гідні члени великої європейської сім'ї. І це наша спільна робота. Спільна робота кожного громадянина країни. Спільна робота Уряду і Парламенту. Спільна робота всієї української нації, яка є європейською нацією. Тому що Україна – це Європа", - наголосив Яценюк.