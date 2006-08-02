На дострокових виборах Партія регіонів отримає кращий результат

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає розпуск парламенту небезпечним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам одразу після завершення політичних консультацій під головуванням Президента України щодо можливості розпуску ВР.

«Це небезпечне питання – розпуск парламенту», - сказав лідер Партії регіонів. При цьому він висловив переконання в тому, що Президент прийме рішення, яке буде на користь державі і сприятиме збереженню стабільності в Україні.

Водночас, говорячи про можливість дострокових виборів, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання в тому, що у випадку їхнього оголошення його партія отримає набагато кращий результат, ніж на виборах березня 2006 року.