Президент має право і повноваження на розпуск парламенту

Президент за відсутності Конституційного Суду має право і повноваження на розпуск парламенту.

Про це заявив народний депутат фракції «Наша Україна» Верховної Ради Роман ЗВАРИЧ, виступаючи на надзвичайному засіданні Верховної Ради.

«В умовах, що склалися, ми повинні були дати відповіді не як політики, а як державні мужі. Відповіді на питання, що стоять в суспільстві, ми виявилися не здатні дати. Я переконаний, що дух Конституції говорить про те, що коли парламент уперто демонструє свою нездатність, Президент має право розпустити парламент», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Народний депутат також закликав депутатський корпус, незалежно від того рішення, яке сьогодні прийме Президент, «діяти не як політики, а як вимагає держава і державні інтереси».

Під час виступу Р.ЗВАРИЧА депутати фракції Партії регіонів вмикали сирени.