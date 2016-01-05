Прикордонники зафіксували ворожий БПЛА та реактивний літак на межі з окупованим Кримом

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що вони здійснювали політ навпроти ділянок відділів прикордонної служби «Червоний Чабан» та «Генічеськ» вздовж адміністративної межі над територією півострова.

ДПСУ поінформовала про це відповідні підрозділи ЗСУ.

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Крім того, відомство повідомляє, що у зоні АТО за добу обстрілів позицій прикордонних підрозділів та блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями, не було.

В районі проведення АТО також не зафіксовано використання незаконними збройними формуваннями безпілотних літальних апаратів.