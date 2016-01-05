Прикордонники зафіксували ворожий БПЛА та реактивний літак на межі з окупованим Кримом
14:04, 05 січня 2016Політика
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Державна прикордонна служба зафіксувала протягом останньої доби ворожий безпілотний літальний апарат та реактивний літак на адніністративній межі з окупованим Росією Кримом.
Прикордонники зафіксували політ реактивного літака вздовж лінії окупації / dpsu.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні відомства.
Зазначається, що вони здійснювали політ навпроти ділянок відділів прикордонної служби «Червоний Чабан» та «Генічеськ» вздовж адміністративної межі над територією півострова.
ДПСУ поінформовала про це відповідні підрозділи ЗСУ.
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Крім того, відомство повідомляє, що у зоні АТО за добу обстрілів позицій прикордонних підрозділів та блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями, не було.
В районі проведення АТО також не зафіксовано використання незаконними збройними формуваннями безпілотних літальних апаратів.
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