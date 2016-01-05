Корбан заявляє, що ГПУ використовує свідчення проти нього сепаратистів, в тому числі Царьова

Як передає коррепондент УНІАН, про це він сказав після засідання Апеляційного суду Києва.

"Існує такий вислів: якщо кому-небудь необхідно знищити цілу націю, є простий спосіб, щоб цього досягти. Для цього потрібно почати судити невинних, і почати не судити винних, що і відбувається наочно в нашій реальній української дійсності", - заявив Корбан.

У цьому зв'язку він зазначив, що всі присутні є свідками того, що в Україні судять невинних, патріотів, активістів, волонтерів та тих, хто б'ється за Батьківщину на Донбасі.

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"А тих, кого потрібно судити, тих, хто є п'ятою колоною Кремля і добре себе і вільно відчуває в Україні сьогодні, тих, хто привів сюди війну, тих, хто привів сюди корупцію, - їх не судять", - заявив Корбан.

За його словами, сьогодні в Україні такі особи навіть "не є винними".

"За останньою інформацією, якою я володію, навіть сепаратист Царьов дає свідчення Генеральній прокуратурі проти мене. Взагалі, чи можна було собі таке уявити, коли розгорталися всі ці драматичні події для країни після Майдану в березні 2014 року, що сьогодні сепаратисти будуть проти мене або інших патріотів співпрацювати з Генпрокуратурою і давати свідчення", - сказав Корбан.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську, звідки його перевезли до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен був перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

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Захист Корбана подав апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці.

Сьогодні, 5 січня, Апеляційний суд Києва переніс на 13 січня розгляд скарги захисту Корбана про його арешт.