Кримський парламент штурмували десантники з Ульяновська у формі "Беркута" - ЗМІ

Через кілька місяців після анексії Криму росіяни офіційно визнали, що не було ніякої самооборони та народного ополчення – український півострів захоплювала російська армія без розпізнавальних знаків.

Команда InformNapalm.org підготувала чергове розслідування, яке показує, як за допомогою нехитрого маскараду з переодяганнями російські десантники створювали видимість внутрішнього конфлікту в Криму.

Чим далі від цих подій, тим більше з'являється деталей всієї цієї кримської авантюри.

«Депутатів збирали ополченці, щоб загнати їх в зал, щоб вони прийняли (рішення). Я був одним із командирів цих ополченців і все бачив зсередини власними очима...» - говорив про голосування в Криму Гіркін-Стрєлков.

Крім переодягнених «зелених чоловічків», постійно мусувалася тема місцевої самооборони, до якої вступали колишні українські силовики.

Однак ряди силовиків-зрадників на повірку виявилися суцільно з переодягнених російських військових, зазначають у виданні. Пам'ятаєте знаменитого російського десантника Миколу Козлова, який втратив ноги на Донбасі?

Як повідомляла «Новая Газета», згідно з даними військового комісаріату Озерська, 21-річний Микола Козлов, автомеханік за фахом, до червня 2013 року проходив строкову військову службу у військовій частині 73612 31-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр), з 1 серпня 2013 року служив там же за контрактом.

Першим бойовим завданням Миколи Козлова став Крим. Спочатку Микола «охороняв новий уряд у формі молодих, невпізнаних і ввічливих людей, а потім у беркутівській формі». Тепер фотографія Миколи в українській міліцейській формі широко розійшлася інтернетом. Багато хто припустив, що російські десантники під виглядом «Беркута» брали участь і в розгоні Майдану в лютому. Дядько російського десантника Сергій Козлов впевнений, що фото було зроблено в коридорі Верховної Ради, яку Микола, ймовірно, під виглядом «беркутівця» і охороняв.

З медаллю «За повернення Криму» Коля повернувся в Ульяновськ. Одружився. І в серпні опинився в Україні, де незабаром втратив ноги і повернувся додому інвалідом.

Поранення Миколи викликало різну реакцію членів його сім'ї. Дядько десантника Сергій Козлов, IT-фахівець з Москви, написав про поранення племінника на своїй сторінці у Facebook: «Він тепер безногий інвалід до кінця життя. Крим наш тепер...», а батько, Всеволод Козлов, оцінив дії сина як подвиг солдата.

«Молодь дурна, скрізь фото викладає: з України, з Криму...» – говорить Козлов.

І дійсно, якщо провести розвідку профілів російських десантників 31-й ОДШБр з Ульяновська, то одразу знаходяться й інші переодягнені в український «Беркут» російські військові. Ось, наприклад, російський десантник Олексій Іванов.

Якщо придивитися до деталей, то зелена килимова доріжка із золотистим візерунком здається досить знайомою. Вона неодноразово потрапляла в кадри новин про захоплення кримського парламенту і Радміну, зустрічалася в офіційних новинах про призначення і т. д.

На фото – той же паркет, килимова доріжка і рельєф стелі.

Таким чином, маскарад російських десантників з ульяновської 31-ї бригади в Криму, переодягнених у форму українського «Беркута» – це лише частина сценарію нав'язування ідеї «громадянської війни», яка, в свою чергу, була організована Російською Федерацією. Продовження сценарію зараз ми спостерігаємо на Донбасі.