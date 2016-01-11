Місія ОБСЄ 14-18 січня відкриє нові патрульні бази на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні на сайті місії ОБСЄ.

"14-18 січня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг відвідає східну Україну, щоб оцінити ситуацію з безпекою, відкрити нові передові патрульні бази, а також закликати всі зацікавлені сторони сприяти миру і нормалізації в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Хуг відвідає Соледар, Донецьк, Комінтернове, Широкине, Докучаєвськ, Світлодарськ, Красноармійськ, Луганськ і Станицю Луганську.

Він зустрінеться з командами місії, перевірить функціонування камер спостереження, проведе зустрічі з представниками Спільного центру з контролю та координації тощо.