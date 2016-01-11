Порошенко: в цьому році для армії закуплять 2 тисяч нових і модернізованих зразків озброєння

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.

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За його словами протягом поточного року планується закупити в підприємств оборонно-промислового комплексу понад 2 тис. нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки.

Крім того, за словами глави держави, передбачається відремонтувати близько 1,5 тис. зразків техніки та озброєння.