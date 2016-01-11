Порошенко: в цьому році для армії закуплять 2 тисяч нових і модернізованих зразків озброєння
19:08, 11 січня 2016Політика
232 0
Протягом 2016 року планується закупити понад 2 тис. нових та модернізованих зразків озброєння і військової техніки, а також відремонтувати близько 1,5 тис. зразків техніки та озброєння.
Передбачається відремонтувати близько 1,5 тис. зразків техніки/ telegraf.com.ua
Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожПорошенко: в Повітряних силах в першу чергу реформуватиметься ППО
За його словами протягом поточного року планується закупити в підприємств оборонно-промислового комплексу понад 2 тис. нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки.
Крім того, за словами глави держави, передбачається відремонтувати близько 1,5 тис. зразків техніки та озброєння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter