Довгий виклику на допит не отримував, але дякує Луценкові не за це

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що не отримав офіційного підтвердження інформації, озвученої міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, про виклик його на допит в якості свідка. Про це він сказав в інтерв’ю ICTV у неділю.

"Я цікавився цим питанням, жодного формального підтвердження такої інформації я не знайшов. Відтак я розумію, що це чергова політична заява збанкрутілого політика, який пробує знайти своє відновлення хоча б у такий спосіб", - зазначив О.ДОВГИЙ, наголосивши, що “не хотів би йти на повідку у таких заяв”.

"Я вдячний Юрію Віталійовичу за те, що він допоміг реалізувати те, що він не обіцяв, а гарантував – завершити всі ці скандали, провести позачергові вибори Київради, допоміг нам більше як у двічі збільшити свою фракцію і допоміг всім киянам побачити, яка реальна оцінка його діянням і йому як політику", - сказав О.ДОВГИЙ.

Він також припустив, що такі заяви з боку Ю.ЛУЦЕНКА свідчать про те, що він найближчим часом може позбутися своєї посади.

"Юрій Віталійович просто забуває, що він міністр. Або, розуміючи, що скоріше за все міністром йому залишилося бути недовго, він пробує відновити себе як політика, але знову у хибний спосіб, шукає своє відновлення в якійсь агонії і безпідставній критиці", - додав О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявив у п’ятницю під час перебування у Сімферополі, що наступного тижня столична міліція викличе на допит в якості свідка О.ДОВГОГО. При цьому він не уточнив, у рамках розслідування якої кримінальної справи секретаря Київради буде викликано.

Водночас міністр поінформував, що також на допит буде викликаний секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

На одне з уточнюючих запитань міністр сказав, що і Г.КЕРНЕС, і О.ДОВГИЙ викликаються "за підозрою у скоєнні посадових злочинів".