Тимошенко чекає допомоги від генсека НАТО

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО високо оцінила візит членів Північноатлантичної Ради в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі керівництва держави з делегацією Північноатлантичної Ради та Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ у Секретаріаті Президента України.

«Думаю, ваша присутність в Україні, а особливо ваші поїздки по регіонах, просто дадуть можливість зняти певні неадекватні наноси на питання НАТО, дадуть можливість громадянам України глибше розібратися в цілях роботи НАТО, в його головних пріоритетах, сутності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що йдеться також про допомогу «вищому керівництву України проходити цей шлях».

«Уряд є активним учасником інтенсивних контактів, і ми готові проходити той шлях, який мусить проходити уряд», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. Серед пріоритетів такої діяльності вона назвала: виконання повного комплексу завдань з реформування всіх сфер функціонування держави та суспільства, які відображені в Програмі уряду та складають основу цільового Плану на 2008 рік; своєчасну і якісну розробку цільового Плану на 2009 рік; вдосконалення національної системи координат співробітництва України з Альянсом. «Ще один пріоритет - це ресурсне, в першу чергу фінансове забезпечення, необхідне для поглиблення практичної взаємодії», - додала Ю.ТИМОШЕНКО. Окремо вона звернула увагу на важливості деполітизації питань НАТО.

У свою чергу голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК відзначив, що План дій Україна-НАТО в усі роки виконувався доволі ефективно - і у випадку прийняття рішення про приєднання нашої держави до ПДЧ мова фактично йтиме про «План дій+». «Адже 80% будь-яких наших двосторонніх відносин - це відносини, пов`язані з реформами - з адміністративною, соціальною, економічною, правовою... Так що для нас будь-яка інтенсифікація співпраці з Альянсом - це, в першу чергу, високі стандарти, нові можливості», - сказав А. ЯЦЕНЮК.

За його словами, для України дуже важливим є те, що нині Альянс внутрішньо «суттєво змінюється і перестав бути класичним військовим блоком». «Сьогодні Альянс сповідує не військові цінності, а політичні - цінності демократії, правової держави, поваги до прав людини», - сказав голова ВР. Безперечно, визнав він, наразі сприйняття НАТО в Україні не є простим. «Але це процес, який ми повинні пройти виключно через доведення об`єктивної інформації до українців і через інтенсифікацію нашого двостороннього діалогу», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.