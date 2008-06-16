Генсек НАТО відмовився прогнозувати перспективи України

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляє, що лише Україна має ухвалити рішення щодо євроатлантичної інтеграції.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Абсолютно зрозуміло, що будь-який курс, який стосується інтеграції України в НАТО чи ЄС є виключно незалежним і суверенним рішенням самої України і ніхто інший не може прийняти це рішення за українців», - сказав він.

При цьому він зазначив, що лише представники Альянсу можуть приймати рішення щодо наближення України до НАТО, в тому числі і запрошення України до плану дій щодо членства в НАТО.

Генсек наголосив, що в цьому процесі важливо розуміти в чому полягає євроатлантична інтеграція. «Євроатлантична інтеграція не полягає в тому, що на території України будуть розміщені військові бази, не полягає в тому, що будуть розміщені військово-морські бази, не полягає в тому, що українські військові будуть змушені брати участь у військових місіях НАТО», - сказав Я.СХЕФФЕР. Він зазначив, що це міфи, які він має сьогодні розвіяти.

Я.СХЕФФЕР зазначив, що на сьогодні Україна є єдиною країною – партнером НАТО, яка бере участь в усіх операціях сил НАТО.

Генсек НАТО також наголосив на важливості для України продовжити рухатися шляхом реформ, зокрема в галузі оборони, загального сектору безпеки, всього того, «що становить дорогу в НАТО».

Він запевнив, що НАТО надаватиме всіляку підтримку Україні в проведенні цих реформ. Генсек зазначив, що на сьогодні Україна і Альянс знаходяться на «важливому часовому етапі». «Ми маємо інтенсифікований діалог, між нами інтенсифікована взаємодії на політичному рівні. Я не хотів би робити жодних прогнозів стосовно подальших рішень, але хотів би запевнити, що рішення будуть прийматися на основі механізму, що існує в НАТО і ні де інше. А зовнішня політика України визначається лише Україною, більше ні ким», - сказав Я.СХЕФФЕР.

Відповідаючи на запитання журналістів, що саме Україні треба зробити, щоб приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО в грудні цього року, генсек НАТО зазначив, що всі рішення в Альянсі приймаються на основі практичних результатів тієї чи іншої країни. «Вони не базуються на кількості чи факті проведених заходів, вони всі базуються на практичних результатах і ефективності роботи, теж саме буде і стосуватися і приєднання України до ПДЧ», - сказав Я.СХЕФФЕР.

Він також зазначив, що НАТО буде підтримувати тісні контакти з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та представниками української влади і консультуватися з питань, які необхідно вирішити до грудневого засідання НАТО.