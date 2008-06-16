Генсек НАТО відмовився прогнозувати перспективи України
Схеффер пояснив, де лежить шлях до альянсу
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляє, що лише Україна має ухвалити рішення щодо євроатлантичної інтеграції.
Про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
«Абсолютно зрозуміло, що будь-який курс, який стосується інтеграції України в НАТО чи ЄС є виключно незалежним і суверенним рішенням самої України і ніхто інший не може прийняти це рішення за українців», - сказав він.
При цьому він зазначив, що лише представники Альянсу можуть приймати рішення щодо наближення України до НАТО, в тому числі і запрошення України до плану дій щодо членства в НАТО.
Генсек наголосив, що в цьому процесі важливо розуміти в чому полягає євроатлантична інтеграція. «Євроатлантична інтеграція не полягає в тому, що на території України будуть розміщені військові бази, не полягає в тому, що будуть розміщені військово-морські бази, не полягає в тому, що українські військові будуть змушені брати участь у військових місіях НАТО», - сказав Я.СХЕФФЕР. Він зазначив, що це міфи, які він має сьогодні розвіяти.
Я.СХЕФФЕР зазначив, що на сьогодні Україна є єдиною країною – партнером НАТО, яка бере участь в усіх операціях сил НАТО.
Генсек НАТО також наголосив на важливості для України продовжити рухатися шляхом реформ, зокрема в галузі оборони, загального сектору безпеки, всього того, «що становить дорогу в НАТО».
Він запевнив, що НАТО надаватиме всіляку підтримку Україні в проведенні цих реформ. Генсек зазначив, що на сьогодні Україна і Альянс знаходяться на «важливому часовому етапі». «Ми маємо інтенсифікований діалог, між нами інтенсифікована взаємодії на політичному рівні. Я не хотів би робити жодних прогнозів стосовно подальших рішень, але хотів би запевнити, що рішення будуть прийматися на основі механізму, що існує в НАТО і ні де інше. А зовнішня політика України визначається лише Україною, більше ні ким», - сказав Я.СХЕФФЕР.
Відповідаючи на запитання журналістів, що саме Україні треба зробити, щоб приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО в грудні цього року, генсек НАТО зазначив, що всі рішення в Альянсі приймаються на основі практичних результатів тієї чи іншої країни. «Вони не базуються на кількості чи факті проведених заходів, вони всі базуються на практичних результатах і ефективності роботи, теж саме буде і стосуватися і приєднання України до ПДЧ», - сказав Я.СХЕФФЕР.
Він також зазначив, що НАТО буде підтримувати тісні контакти з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та представниками української влади і консультуватися з питань, які необхідно вирішити до грудневого засідання НАТО.