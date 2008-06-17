Тимошенко піде у "прорив", незважаючи на "політиканство" Ющенка?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає "політиканством" критику економічної політики її уряду з боку Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам, коментуючи висловлену В.ЮЩЕНКОМ критику в інтерв`ю європейським виданням.

«Критика, мені здається, носить характер виключно політикана, оскільки нікому не подобається уряд, який наводить лад у країні, не дає займатися корупцією, контрабандою, тіньовими операціями, не дає і далі в тіньовому режимі за хабарі розбазарювати державні ресурси. І, крім того, я думаю, що іноді конкуренція на наступних президентських виборах приймає просто жалюгідний вигляд, коли об`єктивність залишається за дужками», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що уряд на сьогодні знаходиться в умовах «штучної політичної дискредитації». Проте всупереч «колосальній політичній блокаді», коли не приймаються законопроекти від уряду і ветуються кадрові призначення, зможе зробити «серйозний прорив», підкреслила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні її уряд демонструє дуже хороші, в деяких випадках рекордні економічні показники.

Вона підкреслила, що за підсумками травня Україна займає перше місце в СНД із зростання ВВП (6,4%), і третє місце із зростання темпів промислового виробництва (8,2%), випереджаючи Росію і Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО в інтерв`ю французькій газеті La CROIX, німецькій газеті Sьddeutsche Zeitung і іспанській газеті АВС критично оцінив ряд кроків уряду, зокрема, щодо обмеження експорту зерна і олії, позиції щодо приватизації.

«Я переконаний, що українська приватизація повинна проводитися через відкриті міжнародні конкурси, але я проти того, щоб кошти від приватизації використовувалися на споживання... Найголовніше - це посилює інфляційний маховик », - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що за 5 місяців поточного року інфляція перевищила 13%.

На переконання глави держави, урядова політика повинна, перш за все, забезпечувати стабільність в державі, а на її базі - розвиток і симетрично збудовану соціальну політику.