Катеринчук: ці троє депутатами не є і не будуть

Лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК прогнозує довготривалий процес реєстрації наступних за списком депутатів від Блоку Катеринчука в Київраді. Про це він заявив, коментуючи сьогоднішню відмову Київської міської ТВК у реєстрації цих депутатів міськради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Катеринчука, КМТВК вважає, що достатньою підставою для реєстрації таких депутатів може бути лише рішення міжпартійної конференції, а не витяг з протоколу про прийняття такого рішення.

З приводу цього М.КАТЕРИНЧУК зазначив: «Я абсолютно спокійно прийняв таке рішення виборчої комісії, оскільки іншого варіанту навіть не допускав. Однак, варто зазначити для широкого загалу, що фактично сьогодні рішення ТВК притягнуте за вуха. Інших слів навіть важко й підібрати. ТВК не вважає рішення та витяг з протоколу про прийняття такого рішення документом однієї юридичної сили».

«Я не помилився у твердженні, що процес реєстрації наступних за списком депутатів від мого Блоку буде доволі не простим та довготривалим. Але я стовідсотково впевнений, що ні ЯРОШЕНКО, ні ГАВРИЛЕНКО, ані ТЕСЛЕНКО депутатами Київради у цьому скликанні не є і такими не будуть і надалі», - додав М.КАТЕРИНЧУК.

Довідка УНІАН. За результатами виборів 25 травня в Київраду від Блоку Миколи Катеринчука пройшли 5 депутатів, серед яких і народний депутат М.КАТЕРИНЧУК, який потім відмовився від мандата депутата Київради. Замість нього був зареєстрований наступний у виборчому списку Роман ЯРОШЕНКО (член наглядової ради ТОВ “Партнер-Банк”, позапартійний), який 10 червня разом з двома іншими депутатами від цієї політичної сили, - Павлом ТЕСЛЕНКОМ (директор ЗАТ “Червоний мак”, член партії “Європейська платформа”) і Борисом ГАВРИЛЕНКОМ (командир екіпажу літака ЗАТ “Авіакомпанія “АероСвіт”, позапартійний) підтримали обрання секретарем Київради Олеся ДОВГОГО.

Завдяки цим трьом голосам була досягнута необхідна підтримка кандидатури, поданої Київським міським головою, в 62 голоси. (У раді столиці всього 120 депутатів. Відповідно, мінімальна кількість голосів, необхідних для прийняття рішення, – 61 – УНІАН).

Водночас, Блок Катеринчука виступав проти обрання О.ДОВГОГО секретарем Київради.

Крім того, на засіданні сесії того ж дня було оголошено про створення 6 фракцій у Київраді: фракції Блоку Черновецького, фракції БЮТ, фракції Блоку Кличка, фракції Блоку Литвина, фракції Партії регіонів і фракції ГАК. Щодо створення фракції Блоку Катеринчука оголошення не було.

М.КАТЕРИНЧУК пояснив, що поки що в міськраді не існує фракції чи депутатської групи Блоку Катеринчука, оскільки зараз у блоці є “розкол”.

13 червня на другій міжпартійній конференції Блок Миколи Катеринчука прийняв рішення про дострокове припинення повноважень усіх своїх 5 депутатів у Київській міській раді.

У Київраду також за списком Блоку Катеринчука пройшли Володимир ЛАНОВИЙ (позапартійний, президент Центру ринкових реформ) і Олексій РЄЗНІКОВ (позапартійний, адвокат «Магістр&Партнери»).

Сьогодні, 17 червня, Київська міська територіальна виборча комісія відмовилась достроково припинити повноваження депутатів від Блоку Катеринчука у Київраді на прохання керівників міських організацій партій, що увійшли до блоку.