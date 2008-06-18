Черновецький заявив Тимошенко, що на її «клоунаду» не прийде

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що не бачить необхідності бути присутнім на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України.

Про це йдеться у коментарі мера столиці, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

«Звинувачувати голів обласних адміністрацій у зростанні інфляції – це економічно безграмотно. Звичка Юлії ТИМОШЕНКО перекладати на інших відповідальність за власну бездарну управлінську та економічну політику вже стає нормою. Саме за її влади Україна скотилася до чергової інфляційної ями. Тепер уся країна спостерігає за її спробами знайти винних», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва підкреслив, що неодноразово запрошував Ю.ТИМОШЕНКО до прямого ефіру, щоб вона дала відповідь усій Україні стосовно нинішнього стану економіки, та яким чином вона збирається виправляти ситуацію.

«На жаль, жодних реальних заходів щодо виправлення ситуації, окрім популізму і чергових самовихвалянь з боку ТИМОШЕНКО, народ України не побачив, і дуже мало надії, що колись побачить», – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що не бачить необхідності бути присутнім самому або його заступникам на довгих і даремних нарадах за участю Ю.ТИМОШЕНКО, які не приносять жодних реальних результатів.

«Я, мер Києва, підзвітний киянам, а не бездарним управлінцям-політикам, які погіршують їхній життєвий рівень. І переді мною стоять завдання з вирішення проблем мешканців столиці, питань життєзабезпечення міста. Я не вважаю за потрібне брати участь у черговій політичній клоунаді, затіяній ТИМОШЕНКО. Ми маємо займатися справою і згладжувати наслідки її безграмотної економічної політики», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішнє засідання Кабінет міністрів України запросив п’ятьох голів державних адміністрацій для надання звіту про цінову ситуацію у регіонах.

Зокрема, запрошено голову Дніпропетровської ОДА Віктора БОНДАРЯ, голову Донецької ОДА Володимира ЛОГВИНЕНКА, тимчасово виконуючого обов’язки голови Запорізької ОДА Олександра СТАРУХА, тимчасово виконуючого обов’язки голови Сумської ОДА Миколу ЛАВРИКА та голову КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.