ЄС закликали не допустити будівництва Росією нових газопроводів в обхід України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає ЄС залишатися солідарним з Києвом і не допустити будівництва Росією нових газопроводів в обхід України, які є політично вмотивованими та не відповідають законодавству ЄС.

Про це він сказав під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем сьогодні у Брюсселі, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, у рамках обговорення питань співробітництва між Україною та ЄС у сфері енергетики сторони обмінялися думками щодо стану виконання домовленостей, досягнутих за підсумками тристоронніх консультацій щодо постачань російського газу в Україну на зимовий період 2015-2016 років.

Важлива увага була приділена питанням реформування газового сектору України, залучення європейських інвестицій в українську газотранспортну систему та необхідності подальшого збільшення реверсних поставок газу в Україну з території держав-членів ЄС, йдеться в повідомленні.

«Клімкін закликав до збереження солідарного підходу Євросоюзу з Україною та наголосив у цьому контексті на важливості запобігання будівництву нових газопроводів в обхід України, які є політично вмотивованими та не відповідають законодавству ЄС», - поінформували в МЗС.

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З боку ЄК була підтверджена готовність до подальшої співпраці з Україною як надійним транзитером газу до Європи та відзначено, що приведення українського енергетичного сектору у відповідність до Третього енергетичного пакету надає додаткові можливості в цьому контексті.