Глава МЗС Литви заявляє, що приїде в Україну з колегами з Польщі та Швеції

Як передає Delfi.lt, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що планується відвідати не тільки Київ, але і один з регіонів України, щоб звернути увагу на необхідність надання допомоги провінції.

"Ми домовилися зі шведським міністром закордонних справ і польським колегою відвідати Київ і один з українських регіонів", - сказав у телефонному інтерв'ю з Брюсселя Лінкявічюс, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

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Він зазначив, що час і конкретне місце візиту поки не узгоджені.

"Чути голоси про те, що потрібно чинити більший тиск на Україну, що Україна не проводить політичних реформ за своїми зобов'язаннями у сфері децентралізації. Я розумію, що зобов'язання записані, але ми повинні визнати суттєву річ, що, насамперед, повинна бути безпека. Якщо ми не досягнемо поліпшення у сфері безпеки, то не буде передумов для політичних реформ. Тут я не можу сказати, що є єдиний підхід, оскільки є ті, хто оцінює ситуацію по-різному", - сказав Лінкявічюс.