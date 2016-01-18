Українці тепер мають право впродовж багатьох десятків років ненавидіти слово "Росія" - Невзоров

Українці тепер мають право впродовж багатьох десятків років ненавидіти слово «Росія», українці й росіяни - не братні народи, оскільки у них різні національні герої й пріоритети.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав російський публіцист Олександров Невзоров.

«Ми ніякі не братні народи. Це треба усвідомлювати. І у росіян, і українців є свої національні герої, свої національні пріоритети, свої національні важливості й неважливості. Це абсолютно різні народи, які випадково зв'язалися між собою завдяки географічній близькості. Це народи з різними культурами, різними поглядами на життя. Нічого особливо спільного в них немає. Морочити собі голову якимось братством можна, якщо хтось хоче. У мене цих ілюзій немає», - заявив Невзоров.

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«Я розумію, що українці тепер мають право впродовж багатьох десятків років здригатися від слова «Росія» і ненавидіти його. Це правильно. Я знаю, що це не моя вина і не вина тих людей, які мені близькі, але все одно і я підпадаю під відповідальність за те, що Росія влаштувала на тому самому Донбасі: за ці нескінченні трупи, за терористів, які ховаються за поліклініками та торговками насінням, за маразм «русского мира». На жаль, перед Україною і я теж мушу за це відповідати. А Україна має право і мене зневажати й ненавидіти», - сказав він.

«Але взагалі малювати собі ілюзії того, що всі покидають кашкети, папахи і зіллються в гопаку і камаринському – такого не буде. Нас не пробачать і правильно зроблять. Таке не пробачають», - наголосив Невзоров.

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