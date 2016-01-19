Яценюк обговорив з зовнішньополітичними радниками глав Німеччини та Франції ситуацію на Донбасі
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з франко-німецькою делегацією на чолі з дипломатичним радником Федерального канцлера Німеччини Крістофом Хойсгеном та дипломатичним радником Президента Франції Жаком Одібером.
Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, у ході бесіди обговорювалися актуальні питання мирного врегулювання в окремих районах Донецької і Луганської областей та відновлення територіальної цілісності України.
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Співрозмовники також обговорили окремі аспекти співробітництва між Україною та Європейським Союзом та першочергові завдання в контексті європейської інтеграції нашої держави.
Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає ЄС залишатися солідарними з Києвом і не допустити будівництва Росією нових газопроводів в обхід України, які є політично вмотивованими і не відповідають законодавству ЄС.