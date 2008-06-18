БЮТ відкликає свого зрадника

Фракція БЮТ відкликає Ігоря Рибакова, який заявив про вихід із коаліції, з комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Відповідний проект постанови вніс член фракції БЮТ Олександр Стешенко, повідомляє прес-служба блоку.

"Рибаков, який обраний за виборчими списками БЮТ, фактично втратив зв`язок із фракцією, самоусунувся від виконання передвиборчих зобов`язань, з якими БЮТ йшов на вибори у 2007 році", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради" та Тимчасового регламенту Верховної Ради, у якому закладено принципи формування парламентських комітетів, фракція прийняла рішення про звільнення Рибакова від обов`язків члена відповідного комітету ВР.

Таке рішення фракції пояснюється тим, що Рибаков "за своїми моральними якостями та політичними переконаннями не може в подальшому повноцінно представляти депутатську фракцію БЮТ у зазначеному комітеті".

Українська правда