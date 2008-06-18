У Литвина обурені: на них тиснуть, щоб вступили хоч до якоїсь коаліції

Народний депутат, заступник голови парламентської фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ заявляє, що на фракцію блоку здійснюється інформаційний тиск з метою залучити його членів в один із варіантів коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.ШАРОВА.

“Багато впливових осіб намагаються чи то методом тиску, чи то в інший спосіб спонукати Блок Литвина до негайного вступу до тієї чи іншої коаліції, – зазначив І.ШАРОВ. – Робиться це інколи досить нав’язливо, особливо після заяви двох парламентаріїв про вихід із коаліції”.

У зв’язку з цим він закликав політиків “не влаштовувати шоу, оскільки ми не сприймаємо жодного тиску, а тиснути на Блок Литвина мають право лише наші виборці”.

Він також підкреслив, що вимога фракції щодо відставки фінансово-економічного блоку уряду Юлії ТИМОШЕНКО “не є предметом переговорів щодо можливого вступу в коаліцію”.

“Блок Литвина пропонує провести глибокий повноцінний аналіз економічного стану в країні, щоб запропонувати суспільству адекватні заходи для виходу з кризи”, – додав І.ШАРОВ.