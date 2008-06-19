Ющенко відвідає гітлерівський концтабір на Вінничині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає 19 червня Вінницьку область для участі у перепохованні останків військовополонених, які загинули у німецькому концтаборі "Шталаг № 329".

Як повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації, під час візиту В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах із вшанування пам`яті жертв війни в Україні, присвячених роковинам початку Великої Вітчизняної війни.

Зокрема, Президент візьме участь у перепохованні останків військовополонених, а також спілкуватиметься з ветеранами Великої Вітчизняної війни біля "Меморіалу визволення" у Вінниці.

Довідка УНІАН. Концтабір "Шталаг № 329" був створений німецько-фашистськими загарбниками наприкінці 1941 року у Вінниці, на території, де зараз розташована військова частина А-2287. За свідченнями очевидців, на території концтабору в 1941-43 роках відбувалися масові поховання радянських військовополонених, більшість з яких померли від виснаження, хвороб, холоду, голоду, значна кількість була розстріляна. Проведені дослідження встановили, що на території концтабору поховано близько 7,2 тис. військовополонених.