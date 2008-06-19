Солана зробив Тимошенко комплімент і зауваження

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр СОЛАНА позитивно оцінює розвиток економічної ситуації в Україні, проте відзначає політичну нестабільність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Х.СОЛАНА заявив сьогодні в Брюсселі на прес-конференції журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Україна рухається в економічних відносинах дуже позитивно, позитивні й результати зростання, інфляція під контролем», - підкреслив Х.СОЛАНА.

При цьому він зазначив, що є деякі проблеми в розвитку політичної ситуації.

«Ми хотіли б бачити стабільнішу політичну ситуацію, й щоб парламентське життя також налагодилося», - зазначив Х.СОЛАНА, підкресливши, що це питання досить складне для вирішення, проте його вирішення приведе до позитивних результатів.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що співпраця з ЄС йде досить успішно, і єдине, що необхідне Україні, це єдність усієї демократичної команди – Президента, прем`єра й більшості ВР.

«Я, як керівник уряду, всіма можливими способами забезпечуватиму єдність демократичних сил і стабільність у політиці», - зазначила вона.

Вона подякувала Х.СОЛАНІ за те, що він розуміє проблему України й підтримує країну на шляху розвитку демократії.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки наступні президентські вибори в Україні заважають боротися з інфляцією, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я думаю, що для інфляції, окрім абсолютно професійних кроків у монетарній і економічній політиці, потрібен ще й спокій та мовчання, тому що деякі заяви про інфляцію, які звучать іноді досить емоційно, вони збуджують Україну».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, одержавши в спадок інфляцію 17%, у червні в Україні очікується дефляція.