Непередбачуваність Росії змушує Україну виділяти на оборону 5% ВВП - Порошенко

Про це президент Петро Порошенко заявив у інтерв'ю Bloomberg TV. Глава держави висловив сумнів щодо існування безпосереднього взаємозв'язку між падінням цін на нафту та російською можливістю продовжувати і надалі свою політику щодо України, якої РФ дотримується з початку 2014 року.

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"Я сумніваюся, що існує прямий зв'язок, але чим менше грошей Росія може витрачати на військові витрати, тим краще. Краще для Росії - краще для сусідів та краще для усієї міжнародної безпеки", - наголосив Петро Порошенко.

Президент висловив думку, що Росія повинна бути прогнозованою країною.

"До цього часу ніхто не може спрогнозувати, яким буде розвиток ситуації у Сирії, ніхто не може спрогнозувати, як ситуація розвиватиметься в Україні, і саме тому ми повинні витрачати 5% нашого ВВП на програму нашої безпеки і оборони", - заявив Петро Порошенко.

За його словами, це потрібно для побудови ефективних Збройних сил та для того, щоб зупинити російську агресію.