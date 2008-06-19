Адвокат Довгого: на допиті в МВС ми товкли воду в ступі

Адвокат секретаря Київради Олеся Довгого Андрій Федур не бачить сенсу у сьогоднішньому візиті його довірителя до МВС. Про це він заявив сьогодні у інтерв’ю журналістам.

«Сьогодні в Головному управлінні МВС ми провели майже 4 години. Олесь Довгий дав вичерпні свідчення стосовно справи, щодо якої його запросили, - зауважив він. - Я не вперше беру участь у слідчих діях як адвокат по кримінальних справах. Сенсу з цього допиту не було жодного. На ньому повторювали те ж саме, що вже раніше з’ясовували».

Адвокат наголосив, що у МВС Довгому дали зрозуміти, що його під будь-яким приводом будуть намагатися викликати, щоб просто «бездарно гаяти час».

«У мене склалося враження, що це був допит заради допиту, - підкреслив Федур. - Переконаний, що за таких умов ніхто самим розслідуванням побиття депутатів в грудні 2006 року реально не займається. На сьогоднішній день я не побачив жодних перспектив, що ця справа буде розкрита».

Нагадаємо, раніше секретар Київради Олесь Довгий заявляв, що вимагає від МВС ефективного розслідування резонансних злочинів, вчинених по відношенню до депутатів міської та районних рад.