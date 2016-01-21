Місія України при ОБСЄ розчарована небажанням РФ погодитися на розширення мандату спостерігачів на всі ділянки кордону

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у зв'язку з рішенням Постійної ради ОБСЄ щодо продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк».

«Такі дії Російської Федерації свідчать про її намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання, регулярних військ, бойовиків, підтримки терористичної діяльності на території України», - зазначається у повідомленні.

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В МЗС нагадали, що 21 січня Постійна рада ОБСЄ на 1086-у засіданні схвалила рішення щодо продовження до 30 квітня 2016 року мандату Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк».

«Делегація України закликала Російську Федерацію до неухильного виконання Мінських домовленостей та наголосила, що виконання Росією положень п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над українсько-російським державним кордоном, а також створення зони безпеки уздовж нього, є критично важливим для де-ескалації ситуації на Донбасі», - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня місія України при ОБСЄ заявила, що Російська Федерація вчергове заблокувала розширення мандату Спостережної місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на усі прикордонні пункти українсько-російського кордону на Донбасі.

Росія вже неодноразово блокувала розширення мандату місії ОБСЄ на усі прикордонні пункти пропуску, які межують з територією РФ з боку окупованої частини Донбасу.