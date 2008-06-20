Ющенко на розкопках гітлерівського концтабору (фото)

Президент України Віктор Ющенко бере участь у розкопках у військовій частині А2287, на Вінниччині, на території якої у 1941-1943 роках був розташований один з найбільших в Україні концтаборів для радянських військовополонених рядового складу (шталаг №329).

Вже кілька місяців на території військової частини ведуться розкопки, в ході яких виявлено 3–4 тисячі тіл військовополонених. Ющенко оглянув місце розкопок та ознайомився з ходом робіт, зокрема, його поінформували, що речі, знайдені в ході розкопок, будуть передані до обласного історичного музею.

Зі свого боку, Президент виступив із пропозицією до місцевої влади та Міністерства оборони щодо доцільності відкриття на території військової частини меморіального комплексу. Президент наголосив, що це було б дуже важливою справою в контексті збереження історичної пам`яті про Велику Вітчизняну війну та її жертви.

Як свідчать історичні джерела, до початку Великої Вітчизняної війни у районі вулиці Чехова розміщувалася кавалерійська дивізія. У 1941 році ці території та приміщення німці використовували як концтабір для радянських військовополонених рядового складу. Табір проіснував до 1943 року. Жертв приводили до виритих траншей глибиною 2 метри, де розстрілювали або закопували живцем.

У травні 2008 року на клопотання міськради та ветеранської організації «Пам`ять і слава» були проведені пошуково-дослідні роботи з опитуванням місцевого населення.

У ході робіт було виявлено 2 комплекси масових поховань траншейного типу, по 8 траншей у кожному. Попередні висновки щодо кількості похованих були зроблені на підставі вибіркових розкопувань траншей і підрахунку кількості решток, які знаходились на 1 погонному метрі на всю ширину траншеї. Захоронення проводились у 5 ярусів. Приблизна кількість похованих на території в/ч А2287 становить близько 3-4 тисяч осіб.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН