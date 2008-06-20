Які існують виходи з парламентської кризи - експерти

Політичні експерти вважають, що для виходу з парламентської кризи необхідно відновити коаліцію або переформатувати її.

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА». Центр звернувся до політичних експертів із запитанням: «Які існують ефективні варіанти виходу з парламентської кризи?».

Так, президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що існує лише один вихід з парламентської кризи – зусиллями Президента і прем’єр-міністра поновити коаліцію у складі 227 депутатів. «Якщо цього зроблено не буде, то, безумовно, чергові позачергові вибори абсолютно логічні. Вважаю, що і Президент, і прем’єр-міністр можуть досягти такої угоди», - сказав він. При цьому М.МИХАЛЬЧЕНКО зазначив, що позачергові вибори не зможуть вирішити проблему, а лише «підігріють атмосферу».

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає першим, що треба зробити, – це визнати факт існування уряду меншості.

За його словами, для цього має бути зрозуміла, чітка домовленість і визнання цього представниками демократичної коаліції. «На певний час така заява коаліції має заспокоїти і опозицію, мовляв, більшості немає, але й іншу більшість створити немає можливості, тому ми працюємо, наприклад, до осені», - сказав він, додавши, що така практика існує в європейських країнах.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також вважає за необхідне визнати, що коаліції не існує, як на цьому наполягає Партія регіонів. «Думаю, що якби було таке визнання, то Юлія ТИМОШЕНКО не пішла б на блокування парламенту. В принципі, нинішнє блокування в інтересах фактично всіх, оскільки кожний має від того пропагандистський ефект і кожний хоче відтягнути прийняття якихось доленосних рішень»,- сказав М.ПОГРЕБІНСКИИЙ.

Щодо ультиматумів і 30-денного відліку, то, на думку політолога, жодні ультиматуми зараз не працюють. «Нічого не почнеться, доки головні політичні гравці не будуть зацікавлені в тому. Потрібно, щоб зацікавленими були два з трьох: або ЮЩЕНКО з ТИМОШЕНКО, або ТИМОШЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ, або ЯНУКОВИЧ з ЮЩЕНКОМ», - додав він, зазначивши, що такої зацікавленості немає.

М.ПОГРЕБІНСКИЙ вважає, що «радикального виходу (позачергові вибори) немає, а тактичний вихід – уряд визнає, що працює у режимі уряду меншості і є домовленість основних гравців, що саме треба проголосувати”.

За словами директора політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександра МЄДВЄДЄВА, на сьогодні три сили намагаються відшукати ключ до вирішення коаліційної кризи, і в кожної є своє бачення розвитку цього процесу.

«У зв’язку з цим будь-які технологічні переконфігурації коаліції, без змін правил влади, збережуть у собі конфліктне зерно», - сказав він.

О.МЄДВЄДЄВ вважає, що рішення полягає у виході на нову конституційну модель, у якій норма обов’язкового формування коаліції буде переглянута.

На переконання політолога, «буде перегляд виборчого механізму. Ця кризова ситуація, коли коаліція існує де-юре, а де-факто вона не працює, показує, що впровадження у нас парламентської системи - це не найближча перспектива. На випадок подібних криз необхідний позапарламентський і надпарламентський арбітр. Сьогодні цю роль виконує Президент», - сказав він.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає найбільш ефективним варіантом виходу з парламентської кризи відновлення дієздатності цієї Верховної Ради шляхом досягнення домовленостей між де-юре існуючою коаліцією і некоаліційною частиною про те, що певні необхідні законопроекти голосуються усіма частинами депутатського корпусу.

Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що це ідеальний варіант, за якого Верховна Рада змогла би відновити своє реноме. При цьому він відзначив, що у нинішніх умовах розраховувати лише на добру волю нинішніх депутатів не доводиться.

За словами експерта, при конфліктному сценарії є три головні варіанти, які були озвучені спікером Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. Перший варіант – відновлення фактичної кількості існуючої коаліції. Другий варіант – зміна формату коаліції, і тут так само можливі три варіанти: приєднання Блоку Литвина, створення широкої коаліції або коаліція БЮТ і Партії регіонів. Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що зараз важко реалізувати будь-який варіант.

Третій варіант вирішення кризи – дострокові вибори у випадку, якщо Верховна Рада не працює або коаліція припиняє свою діяльність. На переконання Ю.ЯКИМЕНКА, ефективними є ті варіанти, які не передбачають руйнування парламенту. «Але ці варіанти якраз і є менш імовірними. Провідні політичні сили, хоч різною мірою зацікавлені, але готові до такого перебігу подій”,- сказав він.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає ефективним варіантом домовленість між ключовими гравцями, які стоять за коаліцією, або переформатування коаліції.

«Але ми є свідками парадоксальної ситуації - трибуну блокують представники правлячої більшості»,- сказав він. За словами О.ГАРАНЯ, це відповідь на ту екстраординарну ситуацію, яка склалась, коли Банкова сама ж зацікавлена у розвалі або обмеженні можливостей правлячої коаліції. При цьому, наголосив він, офіційне переформатування навряд чи можливе з огляду на іміджеві втрати для «Нашої України» і для Банкової. «На мою думку, у Секретаріаті Президента більше зацікавлені в створенні так званої ситуативної більшості»,- сказав експерт.

На думку О.ГАРАНЯ, блокуванням і погрозою дострокових виборів посилається «загрозливий меседж» для Президента щодо дострокових виборів. «Адже Президенту немає з ким іти на ці дострокові вибори. І тому вони змушені будуть якимось чином прореагувати: або відіграти назад, або взяти відповідальність за переформатування коаліції», - додав він.