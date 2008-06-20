Сивульський каже, що Партія регіонів відбілює своїх людей

Керівник Головного Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ вважає, що заява народного депутата від Партії регіонів Олени ЛУКАШ про намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за наклеп проти нього та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є політичною акцією для “відбілювання” своїх членів.

Про це М.СИВУЛЬСЬКИЙ заявив в інтерв’ю УНІАН.

“Це суто політична акція з боку Партії регіонів, яка вирішила відбілити своїх членів”, - заявив М.СИВУЛЬСЬКИЙ, коментуючи заяву О.ЛУКАШ, поширену прес-службою Партії регіонів у відповідь на оприлюднення фактів порушень, виявлених КРУ в роботі підприємств – державних монополістів у 2006-2007 роках.

Він зазначив, що КРУ, згідно із законом про цю установу, зобов`язане у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати матеріали ревізій правоохоронним органам і повідомляти про це державні органи.

“Кабмін - державний орган? Я йому і повідомив. І за рішенням уряду виступив на прес-конференції… Які претензії у пані ЛУКАШ можуть бути? Вона що, знає, що там ніяких порушень не було, вона що, знайомилась з матеріалами? Як можна таке писати? Це політична акція”, - заявив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Він також зазначив, що, називаючи прізвища Юрія БОЙКА, Андрія ДЕРКАЧА, Миколи РУДЬКОВЬКОГО, не звинувачував їх, а лише повідомляв про порушення, до яких мали відношення колишні посадовці.

“Це все задокументовано – це не повідомлення про злочин, а повідомлення про порушення. Тут пересмикування іде спеціально”, – заявив він.

До того ж, наголосив М.СИВУЛЬСЬКИЙ, є матеріали, які підтверджують причетність конкретних посадовців до порушень. “Є відповідні матеріали, причому по БОЙКУ персонально, по РУДЬКОВСЬКОМУ персонально, де вони приймали рішення... Де БОЙКО брав ручку і підписував договори, не маючи на це повноважень, тому що законодавством передбачено, що встановлення транзитної ставки - це компетенція виключно уряду... Є повноваження у БОЙКА як керівника НАК “Нафтогаз України” підписувати угоди і встановлювати там транзитну ставку? Нема. Він повинен керуватися рішеннями уряду і тільки відображати в договорах ту транзитну ставку, яка визначена у міжурядовому протоколі. Він цього не зробив. Ми звернулися до Кабміну із запитанням: а БОЙКО мав повноваження, щоб підписувати це? Відповідь: ні, він діяв тоді тільки як керівник НАК”, - зазначив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня М.СИВУЛЬСЬКИЙ назвав чиновників, які, згідно з висновком відомства, відповідальні за фінансові порушення, допущені державними монополіями в другій половині 2006 року, а також 2007 року. Зокрема, за порушення, виявлені в НАК «Нафтогаз України» (2,2 млрд. грн.), відповідь мають понести колишній міністр палива та енергетики, голова НАК Юрій БОЙКО та його помічник Віктор ВОРОНІН. Відповідальним за порушення в компанії НАЕК «Енергоатом» (3,6 млрд. грн.) М.СИВУЛЬСЬКИЙ назвав екс-керівника НАЕК, а нині народного депутата від Партії регіонів Андрія ДЕРКАЧА, за порушення у вугільній галузі (2,4 млрд. грн.) – екс-міністра «Вуглепрому» Сергія ТУЛУБА, за зловживання з боку "Укрзалізниці" (2 млрд. грн.) – екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та керівника відомства Володимира КОЗАКА.

При цьому прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд направив всі акти перевірок Контрольно-ревізійного управління до Генеральної прокуратури. «І я особисто беру під контроль дії Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальних справ і реагування Генеральної прокуратури на ці колосальні злочини. Партія регіонів без грошей із влади не пішла, і 10,2 млрд. грн. - це те, що прихопили їхні чиновники», - пояснила вона.

19 червня прес-служба Партії регіонів розповсюдила заяву народного депутата О.ЛУКАШ про намір ПР звернутися до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу проти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та керівника Головного Контрольно-ревізійного управління М.СИВУЛЬСЬКОГО за наклеп на адресу колишніх чиновників - членів партії.